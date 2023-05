OM : l’étrange bilan d’Igor Tudor

La suite après cette publicité

On avait commencé la saison de l’Olympique de Marseille a l’Orange Vélodrome avec des sifflets pour Igor Tudor. Ce samedi soir, les joueurs du Croate affrontaient le Stade Brestois 29 pour terminer la saison dans son antre. On s’attendait aussi à un spectacle en tribune pour fêter les 30 ans de la victoire en C1, on n’a pas été déçu et Eric Roy, le coach de Brest, aussi.

« Quand on regardait ce Vélodrome, avec ce tifo en 3D avec les quatre tribunes… C’est historique. Ça n’a jamais été fait, non ? Pour ça que dans la causerie je leur ai dit que jouer ici, il fallait en profiter, on joue au foot pour en profiter. Mais il faut être acteur et pas spectateur. Ils ne l’ont pas été, je suis content pour eux », a-t-il expliqué.

Mais il avait le sourire, il y avait de quoi puisque les Brestois se sont imposés sur le score de deux buts à un. Du côté d’Igor Tudor, c’était la soupe à la grimace. Il avait l’air un peu abattu. C’est peut-être aussi parce le Stade Vélodrome a copieusement hué ses propres joueurs, non seulement au coup de sifflet final, mais peut-être encore plus quand ils se sont approchés des tribunes pour les remercier pour la saison.

Tudor est fier de cette saison

Une fin de saison où l’OM est sûr de terminer troisième de Ligue 1, mais où les regrets seront grands. Alors, forcément, on se demandait comment Igor Tudor voyait sa saison. Il a alors fait un bilan qui est plus ou moins celui qu’il fait depuis un petit moment, mais qui étonnera probablement beaucoup de monde, comme Avi Assouly, légende du journalisme sportif marseillais.

« Sur le moment, je suis énervé et triste. Je suis fier, je pense qu’il y a du positif de cette saison. On a tiré le max de cette équipe, on a fait une belle C1, les matches en Coupe contre Rennes et Paris étaient merveilleux. On a été sorti sur un match, c’était négatif. C’est une bonne saison, je suis très satisfait. C’est un effectif de qualité. Tous les joueurs ont donné le maximum. J’espérais qu’on soit plus haut. On a mis derrière nous de grosses équipes. On lutte sur tous les matches, on méritait cette troisième place », a concédé le Croate. Une phrase qui ne marque ni sa lassitude du moment ni son dépit de cette fin de saison. Reste à savoir s’il aura l’énergie de continuer une seconde saison.