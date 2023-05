Ligue 1 : le PSG s’offre son onzième sacre à Strasbourg, Lens assuré de finir devant l’OM, Nantes n’a plus son destin en main pour le maintien

La suite après cette publicité

Pour le compte de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, les amateurs du Championnat de France avaient droit à un multiplex avec l’ensemble des rencontres prévues ce week-end, avec plusieurs enjeux dans les deux moitiés de tableau. Le Paris Saint-Germain pouvait être sacré champion de l’Hexagone pour la onzième fois de son histoire s’il prenait au moins un point sur la pelouse de Strasbourg. Juste avant l’heure de jeu, Lionel Messi débloquait la marque sur un service de Kylian Mbappé, avant qu’un ancien Parisien, Kevin Gameiro n’égalise pour les locaux et n’offre un point de prestige aux siens. Ca ne changeait pas grand chose pour le club de la capitale (1-1), puisqu’ils peuvent célébrer ce titre de champion record dans l’histoire de la Ligue 1.

Son dauphin, le Racing Club de Lens, est assuré de terminer la saison 2022-2023 à la deuxième place après sa large victoire à domicile face à l’AC Ajaccio, déjà condamné à la relégation. Trois buts inscrits en 19 minutes en première période, dont le 20e but de Loïs Openda L’OM, quant à lui, se ratait devant son public au lendemain du 30e anniversaire de son sacre en Ligue des Champions. En effet, les hommes d’Igor Tudor s’inclinaient à domicile face à la formation bretonne, qui repartait du Velodrome avec les trois points grâce aux buts du Marseillais de naissance Magnetti et Camara, malgré le but égalisateur de Mbemba.

Une finale pour Nantes et Auxerre la semaine prochaine

Dans la course à l’Europe, Rennes prenait un avantage considérable sur son voisin au classement, Monaco, qu’il battait à domicile pour lui chiper la cinquième place, qualificative pour la C4 et revenir à un point du LOSC. Du côté de la lutte pour le maintien, Nantes et Auxerre, en déplacements respectifs à Lille et Toulouse, s’offraient un duel à distance pour savoir qui assurera sa place dans l’élite. Le FCN ouvrait d’abord le score à Pierre-Mauroy mais un doublé sur penalty de Jonathan David en seconde période renversait la vapeur, permettant aux Dogues de se hisser à la quatrième place à une journée de la fin. Les Canaris pouvaient donc descendre officiellement en cas de victoire de l’AJA en Occitanie.

Finalement, les Bourguignons ne prenaient qu’un point mais auront leur destin en main contre Lens lors du dernier match de la saison. Nantes aura l’occasion d’aller chercher son maintien avec la réception d’Angers. Dans les autres rencontres sans réel enjeu de la soirée, Clermont s’imposait devant son public face à Lorient (2-0) et confirme sa huitième place, le meilleur classement de son histoire pour sa deuxième saison en L1. Montpellier s’inclinait à la Mosson face à l’OGC Nice dans un match prolifique (2-3), avec notamment le doublé de Gaëtan Laborde face à ancien club. Dans un duel de futurs pensionnaires de Ligue 2, Angers et Troyes se partageaient également les points et restaient dans leurs rangs respectifs (20e et 18e).

Les résultats complets du multiplex

Strasbourg 1-1 PSG : Gameiro (79e) / Messi (59e)

Lens 3-0 Ajaccio : Machado (16e), Thommasson (22e), Openda (pen, 35e)

OM 1-2 Brest : Mbemba (76e) / Magnetti (57e), Camara (81e)

Rennes 2-0 Monaco : Majer (52e), Gouiri (73e)

Lille 2-1 Nantes : David (pen 48e, pen 88e) / Merlin (18e)

OL 3-0 Reims : Agbadou (csc, 2e), Lacazette (9e), Caqueret (82e)

Clermont 2-0 Lorient : Khaoui (44e), Caufriez (74e)

Montpellier 2-3 Nice : Savanier (7e, 17e) / Barkley (53e), Laborde (67e, 79e)

Toulouse 1-1 Auxerre : Aboukhlal (44e) / Raveloson (24e)

Angers 1-1 Troyes : Abdelli (38e) / Chavalerin (13e)