Tottenham : Antonio Conte présent sur le banc contre le Vitesse

Officiellement nommé pour prendre la place de Nuno Espirito Santo sur le banc de Tottenham, Antonio Conte (52 ans), champion de Premier League avec Chelsea il y a quatre ans, se voit donc confier la lourde tâche de redresser des Spurs dans le dur. Dans cette optique, le club londonien a d'ailleurs précisé via un communiqué «qu’Antonio et son staff technique ont reçu leur permis de travail et prendront en charge le match de groupe de l’UEFA Europa Conference League de ce soir contre Vitesse au Tottenham Hotspur Stadium (20h)».

Un premier défi de taille pour le manager italien au regard de la situation comptable inconfortable des Spurs dans cette compétition. Troisièmes du groupe G avec quatre unités derrière le Stade Rennais et le Vitesse, les hommes d'Antonio Conte devront impérativement s'imposer face au club néerlandais pour s'éviter une élimination précoce dans cette nouvelle C4. Réponse dès 20 heures au Tottenham Hotspur Stadium pour une première très attendue.

We can confirm that Antonio and his coaching staff have received their work permits and will take charge of tonight’s @europacnfleague group match against @MijnVitesse at @SpursStadium.