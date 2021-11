Antonio Conte nommé entraîneur de Tottenham

La suite après cette publicité

Le retour d'un champion en Angleterre. C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Antonio Conte est le nouvel entraîneur de Tottenham. Sans club depuis son départ de l'Inter Milan, qu'il avait érigé sur le toit de l'Italie avec un titre de champion de Serie A incontesté en 2020-2021, le technicien italien âgé de 52 ans succède donc à Nuno Espirito Santo, limogé après 4 mois et 17 matches, il y a seulement quelques heures, lundi, par les Spurs.

« Nous sommes ravis d'annoncer la nomination d'Antonio Conte comme entraîneur de l'équipe première jusqu'en juin 2023, avec une option pour une prolongation », indique le communiqué publié ce mardi par Tottenham pour annoncer l'intronisation du coach âgé de 52 ans, qui avait atterri lundi à Londres pour finaliser son arrivée avec le club du nord de la capitale anglaise.

Le 3-4-3 pour relancer Kane et le collectif des Spurs ?

Antonio Conte, qui a paraphé un bail d'un an et demi avec son nouveau club (soit jusqu'en juin 2023) s'apprête donc à vivre une nouvelle expérience, au sein d'une Premier League qu'il a tout de même déjà su dompter lors de sa première saison avec Chelsea. Ses Blues, intraitables, avaient été sacrés champions d'Angleterre en 2017, régnant sur le championnat d'Angleterre sans partage. Son désormais bien connu schéma de jeu en 3-4-3 devrait à nouveau être mis en place avec Tottenham, qui patine depuis le début de la saison. Une situation symbolisée par un Harry Kane méconnaissable depuis son faux départ l'été dernier vers Manchester City.

L'ancien sélectionneur de l'Italie, également passé par l'Atalanta ou encore la Juventus, aura la lourde tâche de relancer le capitaine des Three Lions, tout en remettant les Spurs sur le droit chemin, aussi bien en Premier League qu'en Ligue Europa Conférence. Le fameux électrochoc, en général immédiatement perceptible lors des précédentes prises de pouvoir d'Antonio Conte, est rapidement attendu du côté du Tottenham Hotspur Stadium. Les fans de Tottenham espèrent par la même occasion que celui qui avait été surnommé le «Different One» par la presse anglaise il y a quelques années ajoutera un nouveau trophée à son palmarès déjà bien garni (5 titres de champion d'Italie dont 4 en Serie A, 1 Premier League, 1 FA Cup ou encore 2 Supercoupes d'Italie), eux qui attendent ça depuis 2008 et une League Cup remportée aux tirs au but contre Chelsea (0-0, 5 tab à 4).