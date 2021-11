Tottenham tient le successeur de Nuno Espirito Santo

La suite après cette publicité

Le retour aux affaires se précise. En pleine pagaille, Tottenham a décidé de limoger Nuno Espirito Santo ce lundi matin, et ce, seulement 4 mois après l'arrivée du technicien portugais sur le banc des Spurs. Il faut dire que les prestations des Spurs ont de quoi inquiéter, tout comme leurs résultats en Premier League (le club londonien est 8ème et reste sur 2 défaites en championnat) mais aussi en Ligue Europa Conférence (1 victoire, 1 nul et 1 défaite).

Forcés de réagir et de changer les choses, Daniel Levy, le président de Tottenham, et Fabio Paratici, le directeur sportif, recherchent activement le successeur de l'ancien coach de Wolverhampton. Une autre mise à jour concernant le poste d'entraîneur suivra en temps voulu, précisait d'ailleurs le communiqué publié par les pensionnaires du Tottenham Hotspur Stadium ce lundi matin. De quoi laisser penser qu'un nouvel entraîneur principal devrait rapidement débarquer dans le nord de Londres.

Antonio Conte bientôt de retour en Premier League

Depuis plusieurs heures, les rumeurs vont bon train dans la presse anglaise, qui s'en donne à cœur joie et tente de deviner qui sera l'heureux élu chargé de redresser la barre à Tottenham. Les noms de Sergio Conceição, passé sur le banc du FC Nantes et aujourd'hui en charge du FC Porto, et de Paulo Fonseca ont notamment été évoqués outre-Manche. Et si l'ancien entraîneur de l'AS Roma semblait tenir la corde pour ce job, il s'agit d'un visage bien connu en Premier League qui devrait revenir au Royaume de Sa Majesté. Selon les informations du Guardian, Antonio Conte se trouve actuellement en discussions très avancées avec les dirigeants londoniens.

Le technicien italien de 50 ans, libre de tout contrat depuis son départ de l'Inter Milan, champion d'Italie en titre, l'été dernier, est même tout proche d'accepter l'offre de Tottenham. Fabio Paratici, qui avait déjà tenté de démarcher son compatriote avant de se rabattre sur NES, demeure confiant quant à l'issue positive de ce dossier. Sky Sport évoque de son côté un contrat d'un an et demi proposé par les Spurs à Antonio Conte, qui serait attendu à Londres dans la journée pour finaliser les derniers détails des négociations. Le Transalpin, champion d'Angleterre en 2017 avec Chelsea et vainqueur de la FA Cup en 2018 avec les Blues, pourrait donc rapidement revenir en terrain conquis.