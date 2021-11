Tottenham limoge Nuno Espirito Santo

La suite après cette publicité

Au Tottenham Hotspur Stadium, la récente gifle reçue contre Manchester United (0-3) a sans aucun doute sonné le glas de Nuno Espirito Santo. Quatre mois seulement après son arrivée du côté de Londres, le Portugais, qui était sous contrat jusqu'en juin 2023, n'est donc plus l'entraineur de Tottenham. Huitièmes de Premier League à dix points du leader Chelsea, les Spurs déçoivent aussi bien dans le jeu que sur le plan comptable malgré un début de saison remarqué et une victoire probante face à Manchester City lors de la première journée. La suite s'est, quant à elle, avérée bien moins convaincante, en témoigne les cinq défaites déjà concédées en seulement dix journées...

Alors qu'Ole Gunnar Solskjaer semblait être le manager le plus en danger avant le match entre Tottenham et Manchester United, c'est donc finalement l'ancien coach de Wolverhampton qui en a fait les frais. «Le Club peut aujourd'hui annoncer que Nuno Espírito Santo et ses entraîneurs Ian Cathro, Rui Barbosa et Antonio Dias ont été démis de leurs fonctions», indique ainsi le communiqué publié ce lundi, par le club londonien, pour officialiser l'éviction du manager portugais âgé de 47 ans. «Je sais à quel point Nuno et son équipe d'entraîneurs voulaient réussir et je regrette que nous ayons dû prendre cette décision. Nuno est un vrai gentleman et sera toujours le bienvenu ici. Nous tenons à le remercier, lui et son équipe d'entraîneurs, et leur souhaitons bonne chance pour l'avenir», a de son côté lancé Fabio Paratici.

Club announcement. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 1, 2021

Une annonce qui fait suite à une réunion tenue, dimanche dernier, entre le président des Spurs Daniel Levy et le directeur général du football Fabio Paratici afin de statuer sur l'avenir de l'ex-technicien de Porto. Cible des critiques et du mécontentement des supporters des Spurs ces dernières semaines, le Lusitanien assurait pourtant encore récemment être l'homme de la situation, «capable de trouver les mots pour résoudre cette situation». En vain.

17 matches et puis s'en va !

Officiellement débarqué de Tottenham, Nuno Espirito Santo avait pourtant connu des débuts globalement convaincants. Élu manager du mois en août dernier, le jeu proposé par les Spurs, admirables d'abnégation et emmenés par Son et Lucas Moura, permettait même au natif de São Tomé de faire tomber les Citizens, champions en titre. Une superbe entrée en matière (3 victoires en 3 matches) avant de progressivement s'écrouler. Des plans de jeu douteux. Une animation offensive progressivement proche du néant à l'image des difficultés rencontrées par Harry Kane depuis le début de saison, auteur d'un seul petit but en neuf matches. Sans parler de cette fragilité défensive, à l'origine des trop nombreuses claques reçues.. 3-1 à Arsenal, 3-0 face à Crystal Palace, Chelsea et donc plus récemment Manchester United.

Symbole également de ce jeu délité, une très inquiétante troisième place en Ligue Europa Conference malgré un groupe qui semble plus qu'à la portée des Spurs. Si les Londoniens ont facilement disposé du NS Mura (5-1), le nul concédé face au Stade Rennais (2-2) et la défaite subie au Vitesse Arnhem (0-1), les placent dans une situation inconfortable. Jeudi prochain, Tottenham sera donc sous pression au moment de recevoir le club néerlandais pour la 4ème journée du groupe G mais qu'importe le résultat, tout cela se fera dorénavant sans Nuno Espirito Santo.