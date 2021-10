Premier League : Manchester United réagit avec la manière contre Tottenham

Alors que Chelsea a pris le large en tête de la Premier League, Tottenham (7e) et Manchester United (8e) étaient loin de ces sphères. En difficulté, les deux formations avaient l'occasion de se rapprocher du podium et surtout de se remettre la tête à l'endroit pour le compte de la 10e journée. À domicile, Tottenham se présentait dans un 4-2-3-1 avec Hugo Lloris comme dernier rempart derrière Emerson Royal, Cristian Romero, Eric Dier et Ben Davies. Pierre-Emile Højbjerg et Oliver Skipp formaient le double pivot tandis qu'Harry Kane seul en pointe était soutenu par Lucas Moura, Giovani Lo Celso et Heung-min Son. De son côté, Manchester United innovait avec un 3-5-2 où David De Gea le gardien était devancé par Victor Lindelöf, Raphaël Varane et Harry Maguire. Aaron Wan-Bissaka et Luke Shaw prenaient les couloirs tandis que Scott McTominay et Fred formaient le double pivot. Edinson Cavani et Cristiano Ronaldo étaient associés en attaque devant Bruno Fernandes.

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo a montré la voie

Actifs en début de rencontre, les joueurs de Tottenham prenaient le contrôle du ballon et faisaient courir une équipe de Manchester United qui devait s'adapter au 3-5-2. La première frappe venait de la droite devant la surface via Heung-min Son. Déviée par Fred, sa tentative terminait en corner (6e). Dans la foulée, Tottenham mettait le ballon dans la surface et Giovani Lo Celso était à la réception d'un rebond, mais son tir passait nettement à gauche des buts de David De Gea (7e). La réponse mancunienne arrivait sur un centre de Bruno Fernandes côté droit vers le point de penalty, mais la tête d'Edinson Cavani passait nettement à gauche (8e). Parti côté droit, Aaron Wan-Bissaka rentrait dans la surface et trouvait Edinson Cavani au point de penalty. Le tir de ce dernier était contré (9e). Le match s'emballait doucement, mais Tottenham intensifiait un peu plus son pressing pour empêcher Manchester United de se déployer. Mieux, les Spurs prenaient le contrôle du match et Lucas Moura délivrait un amour de ballon piqué sur la gauche de la surface pour Heung-min Son dont le tir à bout portant passait juste au-dessus du but (24e).

Dans la foulée, Manchester United avait une belle possibilité en contre avec Bruno Fernandes alerté dans la profondeur. Sur la droite de la surface, le Portugais temporisait et centrait vers le point de penalty pour Edinson Cavani dont la tête passait à gauche du but (25e). Finalement, sur un corner botté sur la droite par Heung-min Son, Tottenham pensait prendre les devants. Au premier poteau, Eric Dier déviait de la tête vers le second poteau pour Cristian Romero qui déposait la sphère au fond des filets (28e). Le but était refusé pour une position de hors-jeu du défenseur argentin. Malgré la légère domination de Tottenham, Manchester United avait aussi de belles possibilités à l'image d'une lourde frappe plein axe à 25 mètres de Fred vers la gauche du but. Hugo Lloris détournait en corner (33e). Manchester United terminait mieux la première période et prenait finalement les devants. D'un sublime ballon côté gauche vers la droite de la surface, Bruno Fernandes trouvait Cristiano Ronaldo qui marquait d'une belle reprise croisée vers la gauche du but (0-1, 39e).

Tottenham a coulé

Malgré un corner où Ben Davies voyait sa tête voler dans les nuages, Tottenham rentrait aux vestiaires mené par une équipe de Manchester United cohérente à défaut d'être brillante. Au retour des vestiaires, Tottenham se procurait une belle possibilité via Heung-min Son (47e), mais Manchester United redémarrait aussi très fort. Cristiano Ronaldo était trouvé dans la profondeur et le Portugais envoyait un missile sur la droite du but qui était logiquement refusé pour une position de hors-jeu (48e). Tottenham pouvait souffler et tentait de repartir de l'avant. Bien en place défensivement, Manchester United contenait bien les vagues. Les Red Devils faisaient preuve d'une belle solidarité puis ils piquaient. Bruno Fernandes récupérait un ballon dans le rond central sur Oliver Skipp et trouvait sur la droite Cristiano Ronaldo.

Le Portugais voyait l'appel d'Edinson Cavani et délivrait un amour de ballon en profondeur pour l'Uruguayen. Ce dernier crochetait Hugo Lloris et permettait à son équipe de prendre le large (0-2, 64e). Méconnaissables, les joueurs de Tottenham prenaient un coup sur la tête. Reposant ses hommes forts Cristiano Ronaldo (71e) et Bruno Fernandes (76e) au profit de Marcus Rashford et Nemanja Matic, Ole Gunnar Solskjaer apportait du sang frais. Pire, Nemanja Matic lançait parfaitement dans la profondeur Marcus Rashford qui allait alourdir le score (0-3, 86e). Avec cette victoire solide 3-0, Manchester United se relance totalement et grimpe à la cinquième place à trois points du rival Manchester City qu'il faudra affronter samedi prochain. Tottenham est huitième et connaît déjà sa cinquième défaite en dix matches de Premier League. Le coach des Spurs Nuno Espirito Santo est plus que jamais en danger.

Le classement de la Premier League

Le classement des buteurs en Premier League