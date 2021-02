Tottenham : Mourinho encense Dele Alli

Buteur hier soir face à Wolfsberger en Europa League, Dele Alli doit se contenter cette saison de la petite soeur de la Ligue des Champions pour grappiller du temps de jeu. Titulaire à 8 reprises cette saison au total, le milieu de terrain anglais a été aligné 4 fois dans le onze de départ en Europa League.

Auteur d’un retourné acrobatique somptueux, et de deux passes décisives lors du succès 4-0 ce mercredi, l’international anglais a été encensé après la rencontre par son entraîneur José Mourinho. «Le but, je n'ai pas besoin d'en parler, parce que tout le monde l'a regardé et je crois que dans le monde entier, sur toutes ces télévisions sportives, les gens vont le regarder. Il a très bien joué dans tous les aspects du jeu. En ce moment où nous allons jouer tous les trois jours, avoir Dele de retour à ce niveau est incroyable», a-t-il déclaré à la presse. De quoi redonner le sourire à Dele Alli qui traverse en ce moment une période compliquée.