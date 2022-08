OL - Ajaccio : les compositions officielles !

Sortez les pop-corns, asseyez vous confortablement dans votre canapé, l'heure de la reprise a sonné pour le championnat de France ! Après plusieurs semaines de vacances et une grosse période de préparation estivale, l'Olympique Lyonnais et l'AC Ajaccio ouvrent le bal de cette nouvelle saison 2022/2023 de Ligue 1. Décevant huitième du dernier exercice mais auteur d'un mercato ambitieux (Lepenant, Lacazette, Tolisso, Tagliafico), le club rhodanien accueille ce vendredi le promu corse au Groupama Stadium en ouverture de cette 1ère journée de championnat. Une rencontre qui sera à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h.

La suite après cette publicité

Pour cette première sortie de la saison très attendue, Peter Bosz a opté pour un système classique en 4-3-3. Indéboulonnable depuis plusieurs saisons au poste de gardien de but, Anthony Lopes sera logiquement titulaire, accompagné d’une charnière centrale composée de Thiago Mendes et Castello Lukeba. Malo Gusto et Nicolas Tagliafico occuperont les ailes de la défense. Le coach néerlandais a décidé de faire confiance au trio Aouar, Lepenant et Paqueta afin de former le milieu de terrain. Devant, Alexandre Lacaette, de retour dans son club formateur après cinq saisons à Arsenal, sera accompagné du Brésilien Tetê et du Camerounais Karl Toko Ekambi. Côté Ajaccio, Olivier Pantaloni aligne sans grande surprise un 4-4-2 articulé autour des deux recrues estivales Thomas Mangani et Romain Hamouma.

Compositions :

OL : Lopes - Malo Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Tagliafico - Aouar, Lepenant, Paqueta - Tete, Lacazette, Toko Ekambi

ACA : Leroy - Avinel, Alphonse, Diallo, Gonzalez - Nouri, Marchetti, Mangani, Hamouma - Bayala, El Idrissy