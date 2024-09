Serie A : l’Hellas grimpe dans le top 4, la Fiorentina accroche Monza

La Serie A se poursuit et l’étonnant Hellas Vérone continue son bon début de saison. Opposé au Genoa, le club coaché par Paolo Zanetti a pourtant attendu la seconde période pour que le Camerounais Jackson Tchatchoua trouve la faille (55e). Dans la foulée, le buteur danois Casper Tengstedt a doublé la mise sur penalty (64e). Avec cette victoire 2-0, Vérone grimpe à la 4e place quand le Genoa se retrouve dixième.

De son côté, la Fiorentina continue de décevoir. Après deux matches nuls contre Parme (0-0) et Venise (1-1), la Viola s’est arrachée du côté de Monza pour arracher un point. Rapidement, Milan Djuric a trouvé la faille pour les Lombards (18e) avant que Daniel Maldini enfonce le clou quelques minutes plus tard (32e). Moise Kean a relancé la Fiorentina avant la pause (45e) et il aura fallu attendre le temps additionnel pour que Robin Gosens égalise (90e +6). Un match nul 1-1 qui n’arrange personne. La Fiorentina est onzième alors que Monza pointe à la 15e place.