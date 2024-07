La statistique totalement dingue de la famille Gudjohnsen

Dans la famille Gudjohnsen, je demande le petit-fils. Tout juste débarqué à La Gantoise après une belle saison à Lyngby, Andri Gudjohnsen (22 ans) s’est distingué pour la reprise de la Jupiler Pro League. Buteur contre Coutrai lors d’une victoire 1-0, il a poursuivi une tradition familiale. Comme son père Eidur, l’ancien attaquant de Chelsea et Barcelone qui avait joué en Belgique et marqué sous les couleurs du Cercle Bruges et du FC Bruges, il a marqué dans le championnat belge.

Une situation qu’a également connue son père Arnor Gudjhonsen. Le grand-père d’Andri avait marqué sous la tunique de Lokeren et Anderlecht lors des années 1980, c’était avant son arrivée à Bordeaux. À noter que les trois hommes qui sont tous des attaquants ont également le point commun d’avoir tous marqué avec la sélection islandaise. Une belle histoire familiale.