Ligue 1 : le LOSC chute à Brest

On avait laissé les Lillois sur une note extrêmement positive. En s'imposant sur le terrain du leader de la Serie A, l'AC Milan, le LOSC a fait le boulot, mais, encore mieux, c'est la seule formation française à s'être imposée sur les pelouses continentales cette semaine. Ce dimanche, en début d'après-midi, les hommes de Christophe Galtier, en tribunes, car suspendu, se déplaçaient Bretagne pour affronter Brest. Si les hommes d'Olivier Dall'Oglio sont connus pour leu jeu festif (14 buts marqués), ils sont aussi la pire défense de notre Ligue 1 avec 20 buts encaissés.

Pourtant, les Dogues ont été surpris en première période. Avec des performances des latéraux (Pied et Bradaric) assez piteuses, ils ont encaissé deux réalisations des deux latéraux adverses Ronaël Pierre-Gabriel (1-0, 15e), et Romain Perraud (2-0, 19e). L'ancien défenseur du Paris FC, avec cette magnifique frappe pied gauche, devient le défenseur français le plus efficace en Europe sur l'année 2020 devant Lucas Digne (Everton) et Theo Hernandez (AC Milan). Mais le pire dans tout ça, c'est que les Lillois n'ont pas vraiment eu d'occasion en première période. Et ce n'était pas fini. Après avoir échoué à avoir obtenu un penalty, le LOSC allait prendre un troisième but sur une tête lobée d'Irvin Cardona sur un centre de Steve Mounié (3-0, 42e). Finalement, en toute fin de première période, José Fonte obtenait un penalty (45e +1), transformé par Burak Yilmaz (3-1, 45e +2).

Le doublé de Yilmaz n'aura pas suffi

Au retour des vestiaires, le moment était aux sanctions. Exit Bradaric, Ikoné et Soumaré, entrées de Lihadji, Reinildo et Xeka. Cela se faisait sentir directement puisque Lihadji déposait son vis-à-vis sur le côté gauche, centrait en retrait pour Yilmaz qui remettait à Xeka, dont la reprise trouvait Larsonneur (47e). L'ancien Marseillais était encore à la manœuvre, cette fois côté droit. Après avoir pénétré dans la surface, il envoyait le cuir en retrait vers Yazici, qui transmettait à son tour vers Yilmaz pour un doublé (3-2, 58e).

Grâce à des Lillois entreprenants, on allait vivre une belle fin de rencontre. Les Lillois continuaient leur entreprise, mais devaient se méfier des contres bretons. Burak Yilmaz continuait à se mettre en évidence, sur coup-franc cette fois, mais Larsonneur restait vigilant (77e). Les équipes étaient alors coupées en deux et on allait d'un but à l'autre. Malgré l'entrée en jeu de Timothy Weah au poste de latéral droit, les Dogues avaient un peu de mal. Yilmaz trouvait même le poteau en toute fin de match (90e) ! Par conséquent, ils n'ont pas réussi à refaire leur retard et s'incline donc à Brest sur le score de trois buts à deux et s'incline pour la première fois de la saison.