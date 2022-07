Chelsea veut mettre 5 joueurs à la porte !

La suite après cette publicité

Chelsea est entré dans une nouvelle ère. Cet été, l'écurie anglaise vit son premier mercato depuis l'arrivée des nouveaux propriétaires. Le consortium mené par Todd Boehly a promis à Thomas Tuchel des moyens colossaux afin de mener une campagne de recrutement colossale. La nouvelle direction serait d'ailleurs pour recruter Raheem Sterling (Man City), Raphinha (Leeds) et Cristiano Ronaldo, qui souhaite quitter Manchester United cet été. Elle souhaite aussi faire le ménage au sein de l'effectif.

Les dirigeants ont d'ailleurs commencé en facilitant le départ de Romelu Lukaku vers l'Inter Milan, histoire d'enlever une belle épine dans le pied du coach allemand. Ils veulent poursuivre sur cette lancée et se débarrasser de plusieurs éléments jugés indésirables. Ils sont cinq à être dans ce cas selon le Daily Mail. La publication anglaise cite tout d'abord le nom du Marocain Hakim Ziyech. Ce dernier ne s'est jamais vraiment imposé depuis son arrivée chez les Blues.

Cinq joueurs sont invités à partir

Chelsea discute actuellement avec l'AC Milan pour essayer de vendre l'ancien de l'Ajax Amsterdam. Les Londoniens veulent aussi se séparer de Timo Werner. L'Allemand n'a pas convaincu en Angleterre où il a pourtant eu plusieurs opportunités de s'illustrer. Le Daily Mail explique que la porte est ouverte pour lui mais que ça ne se bouscule pas vraiment au portillon. Christian Pulisic figure aussi dans la liste dressée par la nouvelle direction.

Il pourrait servir de monnaie d'échange dans l'opération Matthijs de Ligt. En effet, Chelsea souhaiterait sacrifier le joueur et ajouter de l'argent pour convaincre la Juventus de lâcher son défenseur. L'AC Milan est aussi sur le coup. Callum Hudson-Odoi et Jorginho, à qui il reste un an de contrat et qui intéressent les Bianconeri, sont aussi des candidats au départ. Sans compter les nombreux joueurs prêtés l'an dernier, Chelsea veut vendre à tout va cet été pour remplir ses caisses et s'offrir des recrues XXL.