Newcastle - Chelsea : les compositions officielles

Match crucial pour les deux équipes. Sous la pression d’Aston Villa (63 points) et de Nottingham Forest (61 points), Newcastle et Chelsea, tous deux à égalité de points (63), s’affrontent dans cette 36ème journée de Premier League et se battent pour garder leurs quatrième et cinquième places au classement, synonymes de qualification pour la Ligue des Champions. Solides à domicile, les Magpies restent sur cinq succès consécutifs à St James’ Park en championnat tandis que les Blues peinent à voyager et ne comptent qu’une seule victoire lors de leurs neuf derniers déplacements en championnat. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 13h.

Pour ce match, Eddie Howe est privé de Joelinton, Trippier, Targett et Hall, tous blessés, et aligne un 4-3-3 avec Botman en défense centrale pour une première titularisation depuis le 5 février dernier. Livramento et Burn seront les deux latéraux du jour tandis que Murphy et Bruno Guimaraes accompagnent Tonali au milieu de terrain. Enfin, Barnes et Gordon occuperont les ailes et serviront Isak, seul en pointe. En face, Enzo Maresca est privé de Nkunku, Mudryk, Guiu et Wesley Fofana. Le technicien italien aligne un 4-2-3-1 avec Caicedo, une nouvelle fois, en latéral droit tandis que Colwill et Chalobah forment la charnière centrale. Lavia et Enzo Fernandez évolueront devant la défense, Neto, Palmer et Madueke, eux, alimenteront en ballons Jackson, seul sur le front de l’attaque.

Les compositions officielles :

Newcastle : Pope - Livramento, Botman, Schär, Burn - Bruno Guimaraes, Tonali, Murphy - Barnes, Isak, Gordon

Chelsea : Sánchez - Caicedo, Chalobah, Colwill, Cucurella - Lavia, Enzo Fernández - Pedro Neto, Palmer, Madueke - Jackson