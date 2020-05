Real Madrid : Andriy Lunin envoie un message à Zinedine Zidane

Acheté à Zorya en 2018 en échange d’un chèque de 8,5 M€, Andriy Lunin (21 ans) jouit toujours d’une réputation de grand espoir déniché par la Casa Banca censé incarner la relève de Thibaut Courtois. Mais depuis son arrivée en Espagne, le portier ukrainien enchaîne les prêts dans de modestes clubs. Leganés, Valladolid et maintenant à Oviedo, l’actuel dix-septième du classement de la deuxième division espagnole.

La suite après cette publicité

Une nouvelle expérience qui semble d’ailleurs lui être bien plus profitable. Arrivé l’hiver dernier, Lunin a pu disputer neuf matches de championnat, soit sa plus longue série depuis son transfert à Madrid. Une série toutefois stoppée par la crise du coronavirus. Pas de quoi le freiner pour autant, même si l’Ukrainien a déclaré dans un entretien accordé à AS qu’il ne savait toujours pas s’il allait revenir au Real en vue de la saison prochaine.

Lunin veut prouver sa valeur à Zidane

« Je n’en sais rien. Ils (les dirigeants merengues) ne m’ont encore rien dit. Mon premier objectif, c’est de terminer la saison sans courir de risque. Nous avons envie de rejouer après deux mois d’arrêt. Je veux réussir cet objectif avec Oviedo (le maintien, ndlr). » Une mission vitale pour le club du nord-ouest de l’Espagne, mais aussi pour le joueur qui espère en profiter pour envoyer un message fort à Zinedine Zidane.

« Je pourrai ainsi prouver mon niveau pour que Zidane voie que je dois revenir à Madrid, qu’il dispose d’une option supplémentaire. Je fais tout pour revenir à Madrid, même si c’est l’entraîneur et le club qui décideront. » Sous contrat avec les Merengues jusqu’en 2024, Lunin multiplie les messages en direction de son club. Avec la fin du prêt annoncée d'Alphonse Areola et la possible concurrence du fils de ZZ, Luca Zidane (prêté à Santander), le natif de Krasnohrad tente de jouer ses atouts. À bon entendeur…