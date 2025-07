Le Real Madrid a déjà 4 options pour remplacer Rodrygo

Durant plusieurs années, les supporters du Real Madrid ont suivi tous les épisodes de la saga Kylian Mbappé. Un feuilleton qui s’est bien terminé puisque le Français a signé libre l’an dernier. En parallèle, ils ont également suivi de près tous les rebondissements du dossier Vinicius Jr. Annoncé proche d’Al-Hilal en Arabie saoudite, le Brésilien est proche d’une prolongation de contrat. Mais elle n’est pas encore actée. Cet été 2025, les Madrilènes se passionnent pour le feuilleton Rodrygo. Pièce maîtresse de la formation espagnole durant l’ère Carlo Ancelotti, le joueur de 24 ans est la star qui sera sacrifiée par les dirigeants madrilènes.

Ces derniers comptent sur le trio Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Dans leur ombre, l’international auriverde a tenté d’exister. Mais les mauvais résultats des Merengues et surtout leur manque d’équilibre ont convaincu Florentino Pérez et ses équipes de changer des choses. Jugé moins indispensable que les trois autres stars de l’écurie de Liga, Rodrygo, qu’on a presque pas vu durant le Mondial des Clubs, est donc sur la sellette. Ce mardi encore, The Athletic assure que le board madrilène et Xabi Alonso ont convenu ensemble que le joueur serait vendu si une bonne offre arrivait sur leur bureau cet été.

Madrid veut s’appuyer sur 4 joueurs

Pour le moment, ce n’est pas le cas. Mais des clubs sont là et prêts à saisir cette opportunité qui ne pourrait plus se représenter. Arsenal est visiblement le plus intéressé. Le PSG ou encore Manchester City sont cités comme des points de chute éventuels. Mais pour s’attacher ses services, il faudra mettre au moins 100 M€ sur la table. Ce qui réduit les possibilités et les options. Malgré tout, un départ est plus qu’envisageable cet été. Si Rodrygo venait à partir, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont d’ailleurs tout prévu. The Athletic révèle qu’il n’est pas question pour la Casa Blanca de le remplacer.

Un choix fort de la part des Madrilènes, qui doivent se renforcer ailleurs notamment au poste de latéral gauche. Les Merengues sont convaincus de pouvoir s’appuyer sur les joueurs qui sont déjà. Il y a tout d’abord Brahim Diaz, qui discute d’ailleurs prolongation avec le club alors que son bail prend fin en 2027. Il y a aussi Arda Güler, qui est polyvalent mais qui a joué au milieu depuis l’arrivée de Xabi Alonso, et Endrick, qui est un n°9 mais qui pourrait gratter du temps de jeu de cette façon. La dernière option est Franco Mastantuono. Acheté pour plus de 60 M€ à River Plate, le polyvalent milieu offensif argentin pourrait aussi profiter du départ de Rodrygo. Le Real Madrid a déjà pensé à tout !