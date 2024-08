Ed Sheeran devient actionnaire minoritaire d’un club de Premier League

Amoureux d’Ipswich Town depuis le premier âge, la popstar britannique Ed Sheeran a investi beaucoup de temps et d’argent au club. Depuis 2021, le natif d’Halifax sponsorise en effet les «Tractor Boys», et il est d’ailleurs fréquent de le voir parcourir les travées de Portman Road, l’antre historique d’Ipswich, comme le plus commun des mortels. Une passion qui devrait encore s’accentuer cette saison, avec un retour historique du club en Premier League. Pour marquer le coup, le chanteur en est même devenu actionnaire minoritaire, comme l’a révélé Ipswich ce jeudi dans un communiqué.

«Ipswich Town peut annoncer aujourd’hui qu’Ed Sheeran a acquis une participation minoritaire dans le club de football. Ed, un fan de longue date qui est le sponsor du devant du maillot des équipes masculines et féminines depuis 2021, a acquis ses actions via Gamechanger 20 Ltd. Sa participation totale dans le Football Club est de 1,4% et, dans le cadre de l’accord, Ed bénéficiera d’une utilisation à long terme d’une loge exécutive au stade de Portman Road, qu’il a personnalisée avant la saison 2024/25», peut-on lire.