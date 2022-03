Mali-Tunisie : Moussa Sissako a fini les mains en sang

Vendredi, c'est un petit cauchemar qu'a vécu Moussa Sissako face à la Tunisie. Titulaire dans la défense des Aigles du Mali, le natif de Clichy s'est rendu coupable d'un but contre son camp (36e), le seul but de ce barrage aller des éliminatoires du Mondial 2022 remporté par les Aigles de Carthage (0-1). Pire, l'ancien joueur du PSG et actuel défenseur du Standard de Liège a été expulsé quelques instants plus tard (40e).

Suspendu pour le barrage retour, programmé à 21h30 mardi au Stade Olympique Hammadi Agrebi de Radès, le joueur doit maintenant digérer cet épisode fâcheux. Présent à Bamako vendredi, le vice-président des supporters des aigles du Mali Cheickna Demba a raconté qu'à sa sortie du terrain, Moussa Sissako avait les mains en sang après avoir donné des coups de poing dans une vitre. Des faits corroborés par le journaliste malien Drissa Niono.