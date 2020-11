EdF : Kingsley Coman dévoile ses ambitions

Victorieux de la Ligue des champions en août dernier avec le Bayern Munich face au PSG (1-0), Kingsley Coman (24 ans) avait alors marqué l'unique but de cette finale. Et depuis ce succès dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, l'ailier français se montre toujours aussi insaisissable sur le pré. Avec son palmarès XXL, Coman rêve désormais de remporter un trophée avec l'équipe de France. Avec le prochain championnat d'Europe en ligne de mire...

« Bien sûr que c'est un objectif. Je n'ai pas eu la chance de gagner la Coupe du monde. En 2016, on a vécu une belle expérience avec l'Euro en France, mais ça s'est mal terminé. J'espère ne pas rater la dernière marche cette fois. Un nouveau succès, après celui du Mondial, marquerait encore un peu plus notre supériorité sur ces dernières années, » a ainsi commenté le joueur bavarois dans une interview accordée au Parisien.