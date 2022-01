adidas dévoile le "Sapphire Edge Pack", avec les nouvelles Predator de Paul Pogba

adidas a dévoilé ce mardi le Sapphire Edge Pack, contenant la X Speedflow et la Copa Sense sous un nouveau coloris, mais surtout la toute nouvelle Predator.

adidas continue sur sa lancée. Après avoir dévoilé le pack "Edge of Darkness" le 4 janvier dernier, comme pour laisser peu de temps à ses concurrents pour respirer en cette nouvelle année 2022, la marque aux trois bandes vient de sortir, ce mardi, son nouveau pack, intitulé "Sapphire Edge".

Cette nouveauté contient ainsi trois paires de crampons : la X Speedflow, la Copa Sense, mais surtout la Predator Edge. Si les deux premières citées ne sont pas nouvelles mais qu'elles sont présentées sous un coloris différent dans ce pack, la nouvelle version de la Predator était elle attendue par les nombreux habitués.

Une Predator attirante

Le bleu est en tout cas la couleur mise en avant par adidas sur ces trois modèles. Disponible en version montante, avec ou sans lacets, la nouvelle Predator Edge est un mélange de bleu saphir et de rouge écarlate assez orangé.

Comme coupée en deux parties par des motifs en forme d'éclairs présents sur l'ensemble de la surface, cette paire présente un look très moderne et saisissant, avec une face avant relativement "disco" mais délicate en même temps car atténuée par les spirales rouges qui la composent. Paul Pogba (Manchester United) ou encore Wendie Renard (OL féminin) sont les porte-drapeaux de ces crampons qu'ils arborent sur le pré.

Une X osée, la Copa plus discrète

Concernant la X Speedflow et la Copa Sense, le modèle ne change donc pas, mais le coloris si. Un bleu "sky Rush" beaucoup plus turquoise a été choisi pour designé la X Speedflow, notamment portée par Lionel Messi, l'attaquant du PSG. Du rose et du blanc viennent se fondre dans la masse pour donner un look rafraîchissant et moderne à cette paire.

Enfin, la Copa Sense se distingue elle par son bleu marine et sa teinte donc beaucoup plus foncée que ses deux acolytes du Sapphire Edge Pack. Une sorte de léger dégradé de bleu, marqué au niveau de la partie basse inférieure de la paire, donne un côté allégé à ces chaussures peut-être un poil moins originales mais plus traditionnelles, pour les amoureux des choses simples.

Ces trois nouvelles paires sont disponibles à la vente sur le site Foot.fr, mais aussi en magasin (Marseille, Avignon, Lyon).