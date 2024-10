Real Madrid : Carlo Ancelotti vole au secours de Jude Bellingham

Ces derniers jours, la presse espagnole commençait à révéler un certain mal-être concernant Jude Bellingham. L’international anglais, auteur d’une saison dernière XXL avec 23 buts et 13 passes décisives en 42 matches, avait bluffé son monde. Mais cette saison, il semble bien plus discret et n’a d’ailleurs toujours pas trouvé le chemin des filets. Plus loin du but, il semble dans le dur et cela interroge. Mais Carlo Ancelotti a tenu à le défendre en conférence de presse la veille du Clasico face au Barça.

«"Il va très bien, il progresse, sa condition est maintenant très bonne, son travail est très important et il le sait très bien. L’année dernière, il était décisif, il marquait des buts parce que nous avions perdu Benzema et on l’a remplacé par les buts de Jude, Brahim et Joselu. Maintenant, nous n’avons plus ce problème car un joueur capable de marquer 35 à 40 buts est de retour (ndlr : Mbappé). S’il marque des buts, c’est bien mais l’important c’est son travail collectif», a expliqué le coach italien.

