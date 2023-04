Liga : Joselu offre la victoire à l’Espanyol contre Getafe

Suite de la 32e journée de la Liga, avec une opposition entre l’Espanyol et Getafe, dans une sorte d’autre confrontation entre Barcelone et Madrid. Les Pericos s’imposaient à domicile sur la plus petite des marges face à la formation de la banlieue madrilène (1-0). Le seul but de la rencontre était inscrit par l’attaquant providentiel de l’équipe barcelonaise, Joselu.

Le néo-international de la Roja trouvait le chemin des buts sur penalty avant la pause (39e). Avec ce succès important, le RCD passe devant son adversaire du soir et revient à deux points du premier non-relégable, Valence. Getafe, quant à lui, perd une place au classement malgré l’égalité au niveau comptable, l’Espanyol ayant remporté les deux matches face aux Azulones (2-1 puis 0-1).

Le directeur sportif de Getafe assure l’intérim sur le banc