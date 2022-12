Coupe du Monde 2022 : les Bleus préviennent l'Argentine

La suite après cette publicité

Nous aurons donc droit à un Argentine-France en finale dimanche à 16h au stade de Lusail. Une finale de rêve entre un Lionel Messi qui peut enfin décrocher le Graal, et des Bleus au bord d'un exploit majeur, celui de conserver son titre. Ça n'est arrivé que deux fois et il faut remonter le temps pour retrouver pareil dessein. Il y a eu l'Italie en 1934-1938 et le Brésil en 1958-1962, à l'époque de Pelé. Il faut donc remonter à 60 ans. Un rendez-vous avec l'histoire que ne veulent pas louper les hommes de Didier Deschamps.

«La finale ? On va tout faire pour que Lionel Messi n'arrive pas à atteindre son but. Je sais qu'une des deux équipes aura une troisième étoile. Ils ont bien joué face à une Croatie peut-être un peu fatigué. C'est une équipe intelligente, parfois provocatrice mais ce sont les Sud-Américains. Quand il y a un titre à prendre, il ne faut pas laisser passer ça.» Dans ses premiers mots d'après match, le sélectionneur a déjà un objectif en tête et c'est aussi le cas des joueurs, à l'image de Theo Hernandez, premier buteur du soir contre le Maroc.

Lloris veut marquer l'histoire... face à Messi

«C'est incroyable. Jouer deux finales de suite, c'est incroyable. On a fait un beau boulot, c'était dur. La finale contre l'Argentine, on sait que ça va être un grand match, on va bien travailler pour gagner cette finale» prévient le latéral gauche. « Pour l’instant je ne réalise pas encore, on va réaliser demain matin, encore plus en allant à l’entrainement, je pense qu’on va aller plus loin encore » abonde l'autre buteur de cette demi-finale, Randal Kolo Muani.

Lloris aussi a bien conscience que l'exploit n'est pas loin. «On se donne une opportunité en or de faire rentrer l'équipe de France dans l'histoire du football. Une deuxième finale en quatre ans... Même si tout n'a pas été parfait, on a été fort dans les moments importants. On a su souffrir quand il le fallait. On va savourer maintenant et récupérer dès demain. C'est une grande finale. L'Argentine est une grande équipe. Ils le montrent. Ils ont ce joueur qui a marqué notre sport. Mais on a les arguments pour répondre.» Cette finale promet !