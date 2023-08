Besiktas s’offre Alex Oxlade-Chamberlain !

En Turquie, il n’y a pas que Fenerbahce et Galatasaray qui réalisent de jolis mercatos. Assez discret jusque-là, l’autre ogre stambouliote, Besiktas, s’est offert un joli coup ce lundi. En effet, l’Aigle Noir s’est attaché les services d’Alex Oxlade-Chamberlain. Libre depuis la fin de son contrat à Liverpool, le milieu anglais de 29 ans va découvrir le championnat turc en rejoignant les bords du Bosphore pour les trois prochaines saisons.

Dans son communiqué, Besiktas a donné plus de détails sur la transaction : «Avec le joueur concernant le transfert du joueur de football professionnel Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain, à compter du 12 août 2023, jusqu’au fin de la saison 2025-2026, un contrat de trois ans a été signé. Le joueur recevra des frais de signature nets de 1 500 000 EUR et des frais de garantie nets de 2 500 000 EUR pour chaque saison de football. De plus, une redevance nette maximale de 10 000 euros sera payée par match, en fonction du temps qu’il participe aux compétitions.»