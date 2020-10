Ligue des Nations : Ben Chilwell forfait face à la Belgique

Le latéral de Chelsea Ben Chilwell (23 ans) ne disputera pas la rencontre de Ligue des Nations programmée dimanche à 18 heures. Ce dernier, qui était présent à une fête d'anniversaire organisée au domicile de Tammy Abraham lundi, n'est pas suspecté d'avoir contracté le Covid-19, à l'inverse de son compère chez les Blues et de Jadon Sancho, lui aussi de la partie en début de semaine.

Alors que Sancho et Abraham effectueront des tests ce vendredi avant de savoir s'ils pourront rejoindre la sélection, Ben Chilwell, malade, est lui d'ores et déjà out pour ce match. Reste à savoir s'il sera remis pour la rencontre face au Danemark mercredi prochain. Contre les Belges, Gareth Southgate devrait donc logiquement aligner Kieran Trippier à gauche de son 3-4-3.