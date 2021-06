Super League : Florentino Pérez se mange un énorme coup de pression !

La suite après cette publicité

Le projet de la Super League n'est pas totalement mort. Les six clubs anglais - Arsenal, les deux Manchester, Chelsea, Tottenham et Liverpool - ont finalement dit non, tout comme l'AC Milan, l'Inter et l'Atlético de Madrid. Mais derrière, le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus, les trois clubs qui ont le plus poussé pour la naissance du projet, n'ont pas dit leur dernier mot.

Dans le même temps, l'UEFA ne compte pas y aller de main morte avec les trois derniers clubs cités, qui ne se sont pas encore officiellement retirés du projet. Une procédure disciplinaire a été ouverte par l'institution qui régit le football européen, et les Piémontais, Catalans et Madrilènes risquent une sanction pouvant aller jusqu'à l'expulsion des compétitions européennes pour deux ans.

Pérez a un peu moins d'un mois pour tout enterrer

Dans le même temps, les écuries de Premier League sont aussi en train de faire pression. Comme l'explique ESPN, les écuries de Premier League prévoient de demander à Florentino Pérez d'abolir définitivement le projet... sous peine de prendre des mesures légales contre le président du Real Madrid. Il faut dire qu'en coulisses ou même publiquement, Joan Laporta, Andrea Agnelli et Florentino Pérez continuent de montrer les muscles et insistent avec ce projet de nouvelle compétition.

Agacés, les clubs anglais veulent donc que ce projet soit enterré au plus vite. Toujours est-il qu'au départ, ils semblaient eux aussi bien emballés par la naissance de ce nouveau tournoi. Le patron du Real Madrid, principal instigateur de cette compétition ultra-élitiste, aura une période de deux à quatre semaines pour mettre fin à tout ça. Sinon, direction les tribunaux...