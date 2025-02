Le but incroyable de Khéphren Thuram avec la Juventus

Le réveil a sans doute dû être difficile pour les supporters de la Juve. Opposée à Empoli ce mercredi soir en quart de finale de la Coupe d’Italie, la Vieille Dame s’est, à la surprise générale, inclinée sur son propre terrain. Menés 0-1 durant près d’une heure, les locaux sont parvenus à réagir par l’intermédiaire de Khéphren Thuram. Après que le score n’a plus bougé, les deux équipes se sont départagées aux tirs au but. Et à ce jeu, c’est l’actuel 18e de Serie A qui est sorti vainqueur.

Parmi les Turinois qui peuvent regarder leur performance sous un meilleur angle, figure Khéphren Thuram. Auteur du but de l’égalisation, le Français a réalisé une action de grande classe pour mettre le ballon au fond des filets. L’ancien joueur de l’OGC Nice a éliminé son vis-à-vis d’un geste technique exceptionnel, avant de loger son tir au premier poteau du portier adverse. Du grand art.