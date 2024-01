Real Madrid : le physique d’Endrick choque les fans

Pas encore arrivé à Madrid, le prodige brésilien Endrick (17 ans) fait souvent la Une des journaux espagnols. Il est déjà fortement attendu par les Merengue, mais n’arrivera que en juillet prochain. Actuellement en préparation avec l’équipe brésilienne des moins de 23 ans, après sa bonne fin de saison avec Palmeiras, Endrick fait cette fois parler de lui par sa musculature.

La suite après cette publicité

Sur une photo publiée sur X, on voit que le brésilien de 17 ans n’a déjà plus une musculature d’enfant. Endrick va disputer un tournoi de qualification olympique se déroulant au Venezuela du 20 janvier au 11 février. Il sera l’un des fers de lance de la Seleção, vainqueur des deux dernières médailles d’or olympiques (Rio de Janeiro 2016 et Tokyo 2020).