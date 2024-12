Coupe du monde au Qatar : la FIFA va devoir payer les pots cassés

La FIFA n’a pas fini d’entendre parler de la Coupe du monde au Qatar. Comme le rapporte The Ahtletic, l’organisme à la tête du football mondial a commandé un rapport qui est arrivé à la conclusion que la FIFA "avait la responsabilité" d’indemniser les travailleurs ayant souffert lors des chantiers ayant mené à la bonne tenue du Mondial 2022. Selon le cabinet de conseil en affaires et droits de l’homme « Human Level », «un certain nombre d’entraves graves sur les droits de l’homme se sont produits au Qatar entre 2010 et 2022» » pour un certain nombre des travailleurs engagés à l’époque, parmis ceux-ci, des «décès, deq blessures et deq maladies ; de salaires non versés pendant des mois ; et de dettes importantes contractées par les travailleurs et leurs familles pour rembourser les frais qu’ils ont payés pour obtenir un emploi au Qatar. »

Si la FIFA a réaffirmé que cette enquête n’avait aucun poids juridique, la pression morale est désormais sur les épaules de Gianni Infantino qui ne devrait malgré tout pas indemniser les familles des victimes. Alors que certains groupes de défenses des Droits de l’homme affirment que plusieurs milliers de travailleurs ont trouvé la mort sur les chantiers du Qatar, la FIFA n’en déclaré que 40 et va diriger sa stratégie dans une direction différente. Un fonds de 50 millions de dollars sera utilisé pour aider une série de programmes sociaux à l’échelle mondiale en collaboration avec le Qatar et trois organisations, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et le HCR, l’Agence des Nations unies pour les réfugiés.. Au grand dam des familles des victimes.