OL : Lucas Paqueta se sent plus attendu en L1

Cet été, Juninho a poussé pour que l'Olympique Lyonnais recrute Lucas Paqueta, qui n'avait pas confirmé les espoirs placés en lui à l'AC Milan. Un choix gagnant de la part du directeur sportif brésilien puisque le milieu de terrain de 23 ans a su trouver sa place à Lyon où il apporte ses qualités et un vrai plus. Interrogé en conférence de presse sur sa forme actuelle, Paqueta a fait le point.

«Je pense que j'ai enchaîné un grand nombre de matches et à partir de là, les adversaires ont commencé à connaître mon style de jeu, mes qualités. Ils me connaissent bien, le marquage est plus dur. A moi de travailler et de m'améliorer pour passer cet obstacle (...) Mais ça fait partie du foot. L'adversaire me connaît mieux. Je ne vais pas changer mes caractéristiques car je dois rester sur ma ligne de conduite. A moi de trouver les solutions adéquates (..) Je suis heureux de marquer, bien sûr c'est l'acte principal dans le foot. Je veux aider l'équipe, faire en sorte qu'elle marque et être personnellement à 100%». Attendu au tournant par ses adversaires, Lucas Paqueta compte bien continuer à enchanter l'OL.