Serie A : la Spezia arrache la victoire face à Crotone

La lanterne rouge de Serie A semblait ne pas avoir dit son dernier mot. Pour le compte de la 30e journée du championnat d'Italie, les Calabrais se déplaçaient à la Spezia, pour un duel de promus. Le but sublime de l'ancien Nantais Koffi Djidji permettait à Crotone de regagner les vestiaires avec un court avantage (0-1, 40e).

En seconde période, Daniele Verde égalisait pour le 16e de Serie A (1-1, 63e), mais Crotone reprenait l'avantage grâce à l'inévitable attaquant nigérian Simy, auteur de son 16e but en 30 matches, le neuvième sur les six dernières rencontres (1-2, 78e). Mais alors que le dernier semblait tenir un précieux succès dans l'optique d'un improbable maintien, la Spezia plantait par deux fois : Maggiore (2-2, 89e) et Erlic (3-2, 90e), anéantissaient les espoirs d'Emmanuel Rivière et Adam Ounas.

Le classement de Serie A.