Le football argentin met également un terme à sa saison

Alors que les Pays-Bas ont décidé de mettre fin à leur saison compte tenu de la crise liée au coronavirus et que la Belgique y réfléchit très sérieusement, l'Argentine vient de faire de même. Certes, le championnat s'est terminé le 9 mars dernier avec le sacre de Boca Juniors donc c'était plus simple mais le président de la Fédération Argentine de Football Claudio Tapia a réglé quelques points dans une interview pour TNT Sport : «lors de la réunion du comité exécutif de ce lundi, la saison 2020 s'est terminée. Les qualifications pour la Copa Libertadores et la Copa Sudamericano sont clôturées par rapport au classement actuel. Certains matchs de la Superliga Cup et de l'Argentine Cup sont ouverts et ne seront joués que lorsque le ministère de la Santé le permettra.»

Il a toutefois expliqué qu'il n'y aura pas de relégation pour cette saison et la suivante. On se retrouvera donc avec un championnat à 28 équipes lors de la saison 2021/2022. Enfin les qualifiés pour les coupes continentales sont connus. En Copa Libertadores, on retrouvera Boca Juniors, River Plate, le Racing et Argentinos Juniors. En Copa Sudamericana, Velez Sarsfield, San Lorenzo, Newell's Old Boys, Talleres de Córdoba, Defensa Y Justicia et Lanús seront les représentants argentins.