Qualifs CdM 2026 : la Palestine s’offre l’Irak, les Émirats arabes unis restent en vie

Fin de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Asie. Après le match nul 2-2 entre l’Iran et l’Ouzbékistan, les Émirats arabes unis devaient éviter la défaite contre la Corée du Nord pour espérer un espoir de qualification directe pour la Coupe du monde. Menant rapidement grâce à Lima (5e), les Émiratis ont concédé un but de Kim Yu-Song avant la pause (43e). Finalement, Adil est allé chercher la victoire en toute fin de match (90e +8). Un succès 2-1 pour les fils de Zayed qui reviennent à 4 points de l’Ouzbékistan à deux matches de la fin et alors qu’ils affronteront les Loups Blancs pour la prochaine journée. La Corée du Nord est tout simplement éliminée.

Dans le groupe B, l’Irak pouvait revenir à un point du leader, la Corée du Sud. Cependant, les Lions de Mésopatamie ont craqué contre la Palestine en s’inclinant 2-1. Victoire solide pour la Palestine qui est cinquième et garde un petit espoir de qualification pour le 4e tour des qualifications qui offrent une chance supplémentaire aux 3e et 4e de chaque groupe. L’Irak est troisième à quatre points de la Corée du Sud et à une unité de la Jordanie. Enfin, Oman a gagné 1-0 contre le Koweït et renforce sa quatrième place.