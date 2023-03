Qualifs CAN 2023 : le Bénin tenu en échec au Rwanda

Pour la dernière rencontre de la quatrième journée des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023 prévue en Côte d’Ivoire, le Bénin, lanterne rouge du groupe L avec un petit point, se déplaçait chez son voisin au classement, le Rwanda (3e, 3 points). Les deux formations se quittaient sur un score de parité (1-1).

Après avoir vu Rafael York rater un penalty après le premier quart d’heure de jeu (18e), les locaux voyaient le Sochalien Jeremy Dossou éliminer leur gardien et débloquer la marque en poussant le ballon dans le buts vide (0-1, 57e). Néanmoins, les Guépards de Gernot Rohr concédaient l’égalisation de Thierry Manzi, obligeant les deux nations à ne pas bouger au classement de la poule, laissant le Mozambique dauphin du Sénégal, leader incontesté et déjà qualifié pour la CAN.

