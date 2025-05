Dunkerque : ça se bouscule pour le revanchard Enzo Bardeli

Dunkerque est à n’en pas douter l’équipe-surprise de cette saison en Ligue 2. Sous l’impulsion d’un Demba Ba omniprésent et de son équipe, la formation nordiste, 16e l’an passé en Ligue 2, est sortie avec les honneurs en Coupe de France en donnant en 1/2 finale de la compétition du fil à retordre au PSG, finaliste de la Ligue des Champions. Régulière en championnat, l’USLD a terminé au 4e rang du classement final de L2 et va donc affronter ce mercredi Guingamp au premier tour du barrage d’accession à la Ligue 1.

Une formidable récompense pour Luis Castro et sa bande. Si Gessime Yassine s’est illustré tout au long de la saison, de même qu’Ugo Raghoubert ou encore Abdoullah Ba, Dunkerque a pu profiter également de la belle montée en puissance d’Enzo Bardeli. À 24 ans, le natif de Coudekerque-Branche a grandi dans cette ville située en banlieue de Dunkerque. S’il a tenté sa chance au centre de formation du LOSC, il n’a pas été conservé par les Dogues où il a été jugé trop petit. Après être reparti vivre chez ses parents à Dunkerque, lui qui se trouvait alors au chômage et sans réelle opportunité, a été recruté par l’USLD en réserve puis chez les professionnels. Et le club de Demba Ba n’a pas regretté son choix.

Après avoir contribué à la montée in extremis en Ligue 2 en 2022-23 (29 apparitions dont 16 titularisations), Bardeli est monté en puissance la saison suivante avec 3 buts et 5 passes décisives en 38 matches de Ligue 2. Grâce à son intelligence de jeu, ce petit gabarit (1m73) vif, endurant, technique, doté d’une belle vision du jeu et capable d’évoluer aussi bien en 6, qu’en 8, voire même derrière l’attaquant, a été l’un des acteurs majeurs du maintien du club en L2. Des performances qui lui ont permis d’être convoqué sur la pré-liste de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques de Paris avec l’équipe de France U23 l’été dernier.

Une demi-douzaine de clubs étrangers s’intéressent à lui

Malgré quelques intérêts l’été dernier, le milieu dunkerquois avait fait le choix de rester dans le club nordiste. Bien lui en a pris puisqu’il a participé à la saison surprise de Dunkerque et à la belle épopée en Coupe de France avec notamment cet exploit historique face au LOSC… son club formateur éliminé par l’USLD au stade Pierre Mauroy. Au final, une saison encore plus aboutie que la précédente avec 6 buts et 5 passes décisives. Autre fait majeur, sa présence dans le top 10 des joueurs ayant fait le plus de passes clés en Europe (dans toutes les 1ere et 2es divisions en Europe selon Wyscout) en compagnie de sacrés clients tels que Mohamed Salah, Lamine Yamal, Michael Olise ou encore Raphinha.

À un an de la fin de son contrat, se pose bien évidemment la question de son avenir. À 24 ans, le joueur se sent prêt à faire le grand saut, loin du cocon familial. Et les courtisans sont déjà nombreux. Si les clubs français font pour l’instant la sourde oreille, ce n’est pas le cas à l’étranger où Bardeli dispose d’une belle cote. Selon nos informations, Parme, Trabzonspor, le RB Salzburg, le Slavia Prague, un club de Bundesliga dont le nom n’a pas filtré et même l’Arabie Saoudite suivent de près le joueur dont la valeur oscille aujourd’hui aux alentours de 3 M€. Nul doute qu’une belle performance en barrage d’accession à la Ligue 1 ce mercredi face à Guingamp pourrait faire grimper les enchères, et pourquoi pas attirer des clubs de Ligue 1…