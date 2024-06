Espagne - Géorgie : les compositions officielles

L’Euro 2024 se poursuit et livre ce dimanche la suite des huitièmes de finale. Ainsi, l’Espagne affronte la surprenante Géorgie. Les joueurs de Luis de la Fuente s’organisent dans un 4-3-3 avec Unai Simon dans les cages. Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte et Marc Cucurella prennent place en défense. L’entrejeu est composé de Pedri et Fabian Ruiz avec Rodri en sentinelle. En attaque, Alvaro Morata est soutenu par Lamine Yamal et Nico Williams.

De leur côté, les joueurs de Willy Sagnol s’articulent dans un 3-5-2 avec Giorgi Mamardashvili comme dernier rempart derrière Lasha Dvali, Guram Kashia et Giorgi Gvelesiani en défense avec Otar Kakabadze et Luka Lochoshvili dans des rôles de pistons. L’entrejeu est composé de Giorgi Kochorashvili, Otar Kiteishvili et Giorgi Chakvetadze. En attaque, Khvicha Kvaratskhelia et Georges Mikautadze sont associés.

Les compositions

Espagne : Espagne : Unai Simón - Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella - Pedri, Rodri, Fabián Ruiz - Yamal, Morata, Williams

Géorgie : Mamardashvili - Kakabadze, Gvelesiani, Kashia, Dvali, Lochoshvili - Kochorashvili, Kiteishvili, Chakvetadze - Kvaratskhelia, Mikautadze