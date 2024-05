AS Rome-Bayer Leverkusen : les compositions officielles

C’est sur un parfum de revanche que l’AS Rome et le Bayer Leverkusen se retrouvent en demi-finales de la Ligue Europa (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Comme la saison dernière en C3, les deux équipes se disputent une place en finale. En 2023, les Italiens s’étaient qualifiés (1-0 sur les deux matches) avant de perdre en finale contre le Séville FC. Les Allemands, avec déjà la Bundesliga en poche et toujours invaincus cette saison, veulent leur revanche.

Pour ce match aller en Italie, Daniele De Rossi, en poste depuis mi-janvier et qui a revigoré la Louve, propose un classique 4-3-3 avec Dybala et Lukaku devant notamment. Le capitaine Pellegrini sera accompagné de Cristante et Paredes au milieu. Karsdorp débute à droite de la défense puisque Celik est suspendu. Côté Xabi Alonso, Kovar garde le but en Coupe d’Europe. Grimaldo va évoluer assez haut avec Wirtz en soutien d’Adli devant puisque Boniface et Schick débutent sur le banc. Au milieu, Andrich est préféré à Palacios pour épauler Xhaka.

Les compositions officielles :

AS Rome : Svilar – Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola – Paredes, Cristante, Pellegrini – Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Bayer Leverkusen : Kovar – Stanisic, Tah, Tapsoba – Frimpong, Andrich, Xhaka, Hincapie - Wirtz, Adli, Grimaldo.