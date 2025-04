Bayern Munich - Inter Milan : les compos probables

Un remake de la finale de 2010 aura lieu ce soir à Munich. Face à l’Inter Milan, le Bayern Munich aura fort à faire et devra composer avec de nombreuses absences. En effet, alors que Manuel Neuer sera absent dans les buts bavarois, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Kingsley Coman mais surtout Jamal Musiala manqueront à l’appel. Ainsi, Vincent Kompany va devoir user d’imagination pour composer un onze compétitif. Selon la presse allemande, le coach belge a procédé à quelques choix forts. Outre la titularisation de Jonas Urbig dans les buts, Kim Min-Jae devrait être associé à Eric Dier en charnière centrale. Alors que le tandem Kimmich-Goretzka sera reconduit devant la défense, l’attaque sera menée par un quatuor Olise-Müller-Sané-Kane assez flamboyant.

La suite après cette publicité

De l’aûtre côté, Simone Inzaghi n’a pas autant de problèmes avec son infirmerie et ne sera privé que de Piotr Zielinski, Mehdi Taremi et Denzel Dumfries. Ancien du Bayern, Yann Sommer sera dans les buts milanais. Ayant passé également de longues années en Bavière, Benjamin Pavard sera présent dans la défense à trois des Nerazzurri aux côtés de Baston et Acerbi. Sur les ailes, les pistons seront Carlos Augusto et Matteo Darmian tandis que le trio Barella-Mkhitaryan-Calhanoglu devrait prendre place au milieu de terrain. Devant, le redoutable duo Lautaro Martinez-Marcus Thuram devrait être de la partie sauf incompréhensible revirement de situation. Vous l’aurez compris, un grand match nous attend ce soir à l’Allianz Arena.