Pep Guardiola ne s’imaginait pas rester aussi longtemps à Manchester City

La suite après cette publicité

Coach de Manchester City depuis l’été 2016, Pep Guardiola a réalisé de grandes choses. En course pour remporter une cinquième Premier League en six ans, le technicien espagnol vise enfin un succès en Ligue des Champions. Un sacré parcours avec Manchester City, un club où il aura passé la moitié de sa carrière de coach numéro un. Auparavant, il avait passé quatre ans à Barcelone et trois au Bayern Munich.

Le technicien catalan n’imaginais pas vivre autant de choses avec les Sky Blues : «je n’imaginais pas que je serais ici pendant sept ans. La Premier League est une compétition très difficile, la Champions League aussi… J’ai confiance en moi, mais je n’imaginais pas que je serais à City aussi longtemps. Le triplé ? L’héritage que je laisse est qu’ils ont passé un bon moment ici pendant de nombreuses années. Les gens se souviendront que nous avons marqué beaucoup de buts, nous en avons concédé peu et nous avons remporté beaucoup de titres. Peut-être qu’en Europe on ne le voit pas, mais nous avons passé un très bon moment.» Un héritage qui pourrait être encore plus grand à l’issue de la saison.

À lire

Premier League : les joueurs nommés par les supporters pour le titre de meilleur joueur

Pour le choc City - Real, Parions Sport en Ligne vous propose en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FM10 ainsi qu’un bonus de bienvenue de 90€ en freebets. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur la qualification de Manchester City (cotée à 8,6) pour tenter de remporter 86€.