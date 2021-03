Xabi Alonso va entraîner le Borussia Mönchengladbach !

Le Borussia Mönchengladbach vit une deuxième partie de saison pour le moins agitée. Moins performant en Bundesliga, le club entraîné par Marco Rose savourait toutefois sa présence en Ligue des Champions. Et s’ils ont connu des difficultés en championnat, les partenaires de Marcus Thuram ont réalisé une belle phase de poules puisqu’ils ont réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la coupe aux grandes oreilles alors qu’ils étaient dans un groupe où figuraient le Real Madrid et l’Inter Milan.

La suite après cette publicité

Éliminé ensuite par Manchester City, Gladbach n’a pas à rougir. En revanche, le club situé en Rhénanie-du-Nord s’est complètement saboté une bonne partie de sa saison. Le 15 février dernier, son coach, Marco Rose, était officiellement intronisé à la tête du Borussia Dortmund pour le prochain exercice. Une annonce qui a un effet dévastateur. Gladbach a enchaîné sept défaites consécutives, avant de retrouver le chemin de la victoire samedi dernier contre Schalke 04 (3-0).

Xabi Alonso retourne en Allemagne

Dixième du classement de Bundesliga, la formation germanique a stoppé l’hémorragie et selon Bild, elle s’est également trouvé un nouvel entraîneur. Un technicien au nom bien connu puisqu’il s’agira de Xabi Alonso ! Âgé de 39 ans, ce dernier entraîne l’équipe réserve de la Real Sociedad. Libre de tout contrat en juin prochain, le champion du monde espagnol 2010 va donc lancer sa carrière d’entraîneur d’équipe première en Allemagne.

Un choix fort de la part de Gladbach (qui visait aussi Oliver Glasner de Wolfsburg et Florian Kohfeldt du Werder Brême) qui mise sur un technicien assez jeune et inexpérimenté aux joutes du plus haut niveau. Passé par le Bayern Munich de 2014 à 2017, Xabi Alonso a l’avantage toutefois de bien connaître le championnat allemand. Mais quel type de coach est l'ancien pensionnaire des Reds ?

Inspiré par Guardiola

« L’entraîneur qui l’a marqué et qui lui a donné des idées pour son jeu, c’est Pep Guardiola. C’est une équipe qui aime jouer avec un milieu de terrain en position très reculée, un peu comme ce que faisait Guardiola avec Xabi Alonso au Bayern. C’est une équipe qui adore avoir la possession de balle. Il fait beaucoup de changements, ce n’est pas le style de coach qui a une équipe fixe. Comme ça, tout le monde est concerné. Les joueurs l’admirent, il est très proche des joueurs, il leur parle beaucoup. Il est très tranquille sur son banc de touche. Il y a aussi une petite anecdote. C’est Steven Gerrard, avec lequel il est très proche, qui lui a conseillé de démarrer sa carrière de coach avec les jeunes, de prendre son temps et que ça viendra tout seul », nous a confié Mikel Recalde, journaliste à Noticias de Gipuzkoa.

Jeune entraîneur prometteur premier de son groupe en troisième division espagnole (5e la saison passée), Xabi Alonso a la cote. Mais pourquoi ne pas avoir prolongé un contrat s’achevant en juin prochain ? La réponse est assez simple. « Il a signé un contrat de deux ans (quand il est revenu en 2019, ndlr). Les dirigeants de la Real Sociedad adorent Xabi Alonso. Ils auraient adoré le voir prendre les rênes de l’équipe première. Mais Imanol (le coach de l’équipe première, ndlr), fait un travail extraordinaire et c’est quelqu’un du cru. C’est très compliqué de le voir partir ».