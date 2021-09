Amine Harit promet de grandes choses à l'OM

La suite après cette publicité

Dixième et dernière recrue de ce mercato convaincant de l'Olympique de Marseille, Amine Harit a été officiellement annoncé ce jeudi. Le milieu offensif de 24 ans est prêté par Schalke 04 sans option d'achat et tentera de se relancer après une saison galère en Allemagne. Formé au FC Nantes, le nouveau numéro 7 marseillais retrouve notamment un certain Valentin Rongier, son ancien capitaine chez les Canaris, avec qui il a échangé avant de venir sur la Canebière, et espère surtout jouer un maximum sous les couleurs de son nouveau club.

«Je ressens énormément de fierté. N’importe quel joueur de football rêverait de porter les couleurs de l’OM. On sait la ferveur qu’il y a ici. C’est un honneur pour moi revêtir ce maillot. La motivation, on ne va pas la chercher bien loin quand l’Olympique de Marseille s’intéresse à vous. On n’y réfléchit pas à deux fois. C’est un très grand club français avec une superbe équipe, un palmarès et, surtout, un projet qui fait rêver beaucoup de joueurs », a expliqué l'intéressé dans une première interview réalisée avec le service communication de l'OM.

«C’est une grosse équipe avec énormément de talent»

Milieu offensif techniquement très doué, l'international marocain (11 sélections) devra mettre son talent au service du collectif. Il ne doute pas d'ailleurs que ses qualités vont parfaitement entrer dans le collectif de Jorge Sampaoli. «Je suis un joueur de percussion. J’aime les un contre un, prendre des risques dans les 30 derniers mètres, parfois même dans ma partie de terrain. Je suis un joueur qui aime trouver les espaces, faire jouer les autres et être décisif », indique Harit, qui pourrait faire ses débuts après la trêve internationale lors du déplacement de l'OM à Monaco le 11 septembre prochain.

Celui qui aspire à jouer le plus possible sort d'une expérience parfois compliquée en Allemagne mais également enrichissante. «Humainement, je suis devenu quelqu’un de responsable et de très mature par rapport à il y a quelques années.» Il compte bien s'appuyer sur son vécu pour faire lever les foules à l'Orange Vélodrome. «Je suis quelqu’un de confiant et je sais qu’avec ce groupe on peut faire de très belles choses». «C’est une grosse équipe avec énormément de talent, des jeunes aussi et insouciants. Pouvoir jouer aux côtés de grands joueurs comme ça, ça va être un réel plaisir. J’ai déjà hâte d’y être. » Le rendez-vous est pris.