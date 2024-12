PSG - OL : quand Kimpembe perturbe la zone mixte de Dembélé

Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé sur sa pelouse du Parc des Princes face à l’Olympique Lyonnais (3-1). Titulaire à la pointe de l’attaque, Ousmane Dembélé s’est montré à son avantage en ouvrant le score. Présent en zone mixte, l’ancien du Barça a eu l’occasion de revenir sur son match mais aussi sa relation avec Luis Enrique. Et au moment où il s’expliquait sur ce sujet, Dembélé a eu la surprise de voir débarquer Presnel Kimpembe à côté de lui.

La suite après cette publicité

Le défenseur central français n’a pas lâché un seul mot mais a tenté d’embêter son ami. «Oh Presnel, il est bien. Pour de vrai. Quand on le revoit sur le terrain ? On espère Monaco. Si c’est pas Monaco, c’est Lens. Ou sinon 2025 mais Presnel il est bien là. Il va revenir en force», a lâché Dembélé sur son coéquipier. Il va falloir batailler pour le défenseur français qui revient de blessure, et qui n’est pas dans le groupe parisien depuis deux matches.