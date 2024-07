JO, EdF : Alexandre Lacazette promu capitaine

S’il n’a plus eu sa chance chez les A depuis 2017, Alexandre Lacazette savoure sa présence au sein de l’équipe de France olympique. Et à 33 ans, celui qui porte le brassard de capitaine de l’Olympique Lyonnais a confirmé qu’il sera le capitaine des U23 aux JO 2024.

« J’avais de bons échos sur ce groupe, il travaille bien, on est sérieux, on passe beaucoup de temps ensemble. C’est bien. J’aime bien rester ici pour apprendre plus de mes partenaires. Le capitanat, c’était évident pour moi. Ses mots (de Henry) ont été importants », a-t-il confié en conférence de presse.