EdF (F) : la France dégringole au classement FIFA

Les Jeux Olympiques 2024 ont été marqués par la grosse déception de l’équipe de France féminine. Sous les ordres d’Hervé Renard, qui avait déjà annoncé qu’il quitterait la sélection après le tournoi, les Bleues n’ont pas su atteindre les demi-finales et ont été éliminées lors des quarts de finale face au Brésil. Une terrible désillusion qui confirme l’échec de la politique de la FFF dans le football féminin.

Et le passage d’Hervé Renard n’aura pas su apporter cet élan nécessaire puisque l’ancien sélectionneur de l’Arabie saoudite a été éliminé en quarts du dernier Mondial féminin et donc des JO. Preuve de la chute de l’équipe de France féminine, la FIFA vient de dévoiler son nouveau classement. Deuxième il y a encore deux mois, la France chute à la 10e place juste derrière… la Corée du Nord. C’est l’équipe ayant perdu le plus de places de ce classement.