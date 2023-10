Atlético - Feyenoord : les compositions sont là

La deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions se poursuit ce mardi avec un joli duel dans le groupe E entre l’Atlético de Madrid et le Feyenoord.. A domicile, les Espagnols s’organisent dans un 3-5-2 avec Jan Oblak qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Cesar Azpilicueta, Axel Witsel et Mario Hermoso en défense. Les rôles de pistons reviennent à Nahuel Molina et Samuel Lino. Rodrigo de Paul, Koke et Saul Niguez se retrouvent dans l’entrejeu. Alvaro Morata est associé à Antoine Griezmann en attaque.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Néerlandais s’articulent dans un 4-3-3 avec Timon Wellenreuther dans les cages derrière Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, David Hancko et Quilindschy Hartman. Mats Wieffer, Ramiz Zerrouki et Quinten Timber constituent le milieu de terrain. Calvin Stengs et Igor Paixão occupent les ailes avec Ayase Ueda en attaque.

Les compositions

Atlético de Madrid : Oblak - Azpilicueta, Witsel, Hermoso - Molina, De Paul, Koke, Saul, Lino - Morata, Griezmann

La suite après cette publicité

Feyenoord: Wellenreuther - Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman - Wieffer, Zerrouki, Timber - Stengs, Ueda, Paixão