FC Barcelone : Jérôme Rothen compare Lamine Yamal à Lionel Messi

Révélé la saison passée au FC Barcelone, Lamine Yamal confirme pour le moment tous les espoirs placés en lui, et fait peut-être même encore mieux. Depuis le début de l’exercice, le joueur âgé de 17 ans semble intouchable et est l’atout offensif numéro un des Barcelonais, comme il l’a une nouvelle fois démontré contre l’Inter Milan ce mardi, en demi-finale de Ligue des Champions. Formé à la Masia, gaucher et pétri de talent, le vainqueur de l’Euro 2024 avec l’Espagne se retrouve forcément comparé à une légende : Lionel Messi.

C’est Jérôme Rothen qui s’est lancé dans le jeu des pronostics concernant Lamine Yamal. Dans l’After Foot, il a affirmé que le jeune attaquant pouvait suivre les traces de l’octuple Ballon d’Or : « est-il le nouveau Messi ? Il est bien parti pour. Tous les amoureux du foot le disent, sa prestation d’hier (mercredi) est hallucinante à plusieurs niveaux : l’énergie, la concentration, la qualité technique, les déplacements… Il y avait tout. C’est un joueur qui tente des choses et qui pourtant perd peu de ballons. Il a été décisif et a donné le ton du match. Je lui dis bravo, il m’a émerveillé » Difficile de le contredire.