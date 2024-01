Erling Haaland réagit au retour de Jadon Sancho à Dortmund

Après plusieurs mois placardisés à Manchester United, le milieu offensif anglais Jadon Sancho (23 ans) va enfin retrouver la compétition dans un club qu’il connaît très bien, puisqu’il fait son retour au Borussia Dortmund, qui lui avait permis de briller aux yeux de l’Europe après son passage. Le BvB est également bien heureux de s’offrir un renfort offensif de poids pour la deuxième partie de saison, avec la course au sacre final en Bundesliga et la phase finale de la Ligue des Champions à venir.

Ce retour de l’international des Three Lions (23 sélections, 3 buts) ravit non seulement les supporters des Jaune-et-Noir, mais également un ancien coéquipier : Erling Haaland. Lui aussi passé par Dortmund entre 2020 et 2022, l’attaquant norvégien a posté une photo de son ex-compère en story Instagram, accompagné d’un "Beautiful" et d’un emoji avec des cœurs dans les yeux. Pour rappel, Sancho avait disputé 134 rencontres toutes compétitions confondues avec les pensionnaires du Signal Iduna Park, pour 50 réalisations et 64 passes décisives. A lui de retrouver désormais ce haut niveau de l’autre côté du Rhin…