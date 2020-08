Juventus : Del Piero voit Pirlo faire encore mieux que Zidane

Coéquipier d'Andrea Pirlo à la Juventus mais aussi avec la sélection italienne, Alessandro Del Piero a salué la nomination de l'ancien milieu en tant que coach de la Vecchia Signora sur Sky Sport Italia. Une nouvelle fonction que "l'architecte" va découvrir lors des prochaines semaines. Et ce rôle devrait lui convenir à entendre Alessandro Del Piero : «pour être honnête, je n'aurais pas parié sur le fait qu'il devienne l'entraîneur et c'est une surprise pour moi aussi. J'étais déjà content qu'il prenne les moins de 23 ans et je pensais que c'était la bonne décision pour lui, mais il a sauté le pas alors je ne peux que lui souhaiter bonne chance.»

Il a ensuite évoqué la comparaison avec Zinedine Zidane nommé au Real Madrid en 2016 avec peu d'expérience. Si Andrea Pirlo en a moins, Alessandro Del Piero estime qu'il peut faire encore mieux que le Français : «ce n'est pas une comparaison juste, car Zizou avait déjà travaillé avec l'équipe de jeunes du Real Madrid et était alors l'assistant de Carlo Ancelotti. Mais Pirlo a tout ce qu’il faut pour faire encore mieux que Zidane : il connaît déjà le club, les joueurs, les dirigeants... »