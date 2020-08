Officiel : Andrea Pirlo nouvel entraîneur de la Juventus Turin

Tout va vite dans le football. Et dans le cas de la Juventus Turin, on peut même dire très vite. Vendredi soir, la Vieille Dame était éliminée de la Ligue des Champions par l'Olympique Lyonnais. Une véritable désillusion qui a poussé la direction du club à limoger son entraîneur, Maurizio Sarri, le samedi à 14 heures. Et voilà que ce même jour à 20 heures, le successeur de Sarri a été nommé, en la personne d'Andrea Pirlo !

« Andrea Pirlo est le nouvel entraîneur de la Juventus. Andrea Pirlo a signé aujourd'hui un contrat de deux ans jusqu'au 30 juin 2022 ». C'est une véritable surprise au regard des entraîneurs de renom libres qui sont sur le marché, comme Mauricio Pochettino ou l'ancien coach turinois Massimiliano Allegri. Étaient également cités des hommes tels que Zinédine Zidane (Real Madrid) ou encore Simone Inzaghi (Lazio). Andrea Agnelli, le président de la Juve, a fait un autre choix en décidant de faire confiance à Andrea Pirlo, entraîneur totalement novice.

Il venait d'être nommé entraîneur des U23

L'ancien milieu de terrain venait d'être nommé à la tête de l'effectif U23 du club turinois en guise de première expérience. Le voilà directement parachuté dans le monde des grands, avec la lourde tâche de relancer une équipe dont la qualité de jeu était clairement en berne, malgré le succès acquis en Serie A avec un neuvième Scudetto d'affilée.

Le Pirlo entraîneur proposera-t-il un jeu aussi élégant que le sien en tant que joueur ? C'est la principale question qui vient à l'esprit, mais pour les tifosi de la Juve, la nomination de Pirlo est séduisante. Passé par la Juve entre 2011 et 2015, l'Italien de 41 ans n'a pas hésité à franchir le cap et à entamer sa carrière d'entraîneur par l'un des bancs de touche les plus prestigieux au monde.