Coupe du Monde 2022, Brésil : comment Neymar soigne son entorse de la cheville

Victime d'une entorse de la cheville droite dès son premier match dans cette Coupe du Monde 2022, Neymar a recours à une technique spéciale pour viser un retour au plus vite sur les terrains au Qatar.

Véritable star de la Seleção brésilienne, Neymar Jr (30 ans) a fait vivre une grosse frayeur à tout un peuple dès le premier match contre la Serbie (2-0) dans cette Coupe du Monde 2022. Victime d'un tacle glissé musclé du joueur serbe de la Fiorentina Nikola Milenkovic, le n°10 du PSG a vu sa cheville droite tourner. Après ces images peu rassurantes, Neymar a bien tenté de rester sur le pré, mais il a dû céder sa place à la 79e minute.

La suite après cette publicité

L'Auriverde boitait bas à l'issue de la rencontre, qu'il a terminée sur le banc avec une poche de glace collée à sa cheville, comme le veut le protocole habituel pour ce genre de blessures. Car, sans surprise, le diagnostic a révélé une entorse de la cheville. « Les scans ont montré une blessure au ligament latéral de la cheville droite de Neymar, ainsi qu'un petit gonflement osseux », a ainsi expliqué le médecin de la Canarinha, Rodrigo Lasmar.

Les bottes Normatec d'Hyperice pour favoriser la récupération

Alors que beaucoup craignaient de ne plus revoir l'ancien attaquant du FC Barcelone sur la pelouse de ce Mondial 2022, l'optimisme s'est rapidement installé dans les rangs brésiliens, et voilà que Neymar devrait être de retour pour les huitièmes de final de ce Mondial qatari, le Brésil ayant validé son billet grâce à son court succès face à la Suisse (1-0) lundi.

Cette récupération express est liée notamment au fait que le grade de l'entorse subie par la cheville de Neymar ne soit pas si élevé (probablement grade 1). Mais aussi grâce aux moyens dont dispose le staff médical de la Seleção pour soigner l'enfant prodige du pays. Comme on a pu le voir dans une story Instagram postée par le joueur lui-même ces derniers jours, l'ancien de Santos utilise les bottes Normatec d'Hyperice pour favoriser une récupération plus rapide. La technologie de cet outil utilisant la compression d'air dynamique permet notamment à la cheville de dégonfler plus rapidement, et donc au sportif de retrouver sa mobilité au plus vite.

La cheville de Neymar a vite dégonflé grâce à cette technologie validée par de grands sportifs

Ce n'est pas un hasard si Neymar remarche déjà normalement, sans difficulté apparente, à en croire la presse brésilienne. « Normatec est le système de pressothérapie le plus testé et le plus étayé scientifiquement du marché. Élaborée par une médecin américaine, Normatec est depuis longtemps le système auquel les meilleurs sportifs du monde font confiance pour améliorer leur récupération », précise l'entreprise ayant vu le jour en 2011 et comptant notamment dans ses rangs un certain Erling Haaland, mais aussi la joueuse de tennis Naomi Osaka ou encore le basketteur Ja Morant.

Le Brésil ayant déjà validé sa place pour la phase finale de la Coupe du Monde 2022, Tite ne devrait pas prendre de risques avec Neymar et le laisser au repos pour le dernier match de poules face au Cameroun, vendredi (20h), et ce même si le Parisien avait carrément espoir d'être sur le terrain pour affronter les Lions Indomptables. À la place, il profitera de ce temps de récupération supplémentaire pour retrouver un maximum de sensation et être en pleine possession de ses moyens pour porter le Brésil au Qatar.